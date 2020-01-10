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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Войны не будет: США ужесточили санкции в отношении Ирана

, 21:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Войны не будет: США ужесточили санкции в отношении Ирана
Белый дом / via Globallookpress.com

Министр финансов США Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео объявили сегодня об ужесточении санкционного режима в отношении Ирана.

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Американские рестрикции касаются восьми представителей иранского руководства, а также ряда секторов экономики – строительства, производства, текстильной промышленности и горного дела.

Отдельно Стивен Мнучин отметил, что участники расследования обстоятельств недавнего крушения украинского авиалайнера, включая граждан и организации третьих стран, будут выведены из-под действия санкций. Таким образом, эксперты Национального управления США по безопасности на транспорте все же смогут принять участие в расследовании.

«Мы нанесли удар в сердце аппарата безопасности Исламской Республики», - заявил госсекретарь США Майк Помпео, говоря о восьми высокопоставленных иранских чиновниках, попавших в санкционный список. Помпео обвинил их в гибели полутора тысяч иранцев, которые «просто хотели больше свободы».

«Цивилизованный мир должен послать иранскому режиму четкий и единый сигнал: иранскую кампанию террора, убийств и хаоса больше не будут терпеть», - резюмировал глава американского Госдепа и призвал всем миром привлечь Иран к ответственности.

ЛЧ

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