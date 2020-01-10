В попытке госпереворота участвовали граждане Украины, заявили в Сухуми

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10 января 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Interfax

Фото: соцсети

В администрации президента Абхазии выясняют обстоятельства появления и степень причастности граждан Украины из неподконтрольной Киеву ДНР к попытке государственного переворота. Абхазия на грани госпереворота

«Граждане Украины, именовавшие себя представителями ДНР, участвовали в попытке государственного переворота в Абхазии», - приводит Интерфакс заявление абхазских чиновников.

Противостояние властей и оппозиции в Сухуме продолжается, в основном проявляясь вялыми провокациями. «Среди лидеров протеста замечен первый командир донбасской интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба», - сообщают с места событий. Скорей всего, именно его (и, вероятно, его соратников) имеют в виду абхазские власти.