Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

В попытке госпереворота участвовали граждане Украины, заявили в Сухуми

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Interfax

В попытке госпереворота участвовали граждане Украины, заявили в Сухуми
Фото: соцсети

В администрации президента Абхазии выясняют обстоятельства появления и степень причастности граждан Украины из неподконтрольной Киеву ДНР к попытке государственного переворота.

Абхазия на грани госпереворота

Абхазия на грани госпереворота

«Граждане Украины, именовавшие себя представителями ДНР, участвовали в попытке государственного переворота в Абхазии», - приводит Интерфакс заявление абхазских чиновников.

Противостояние властей и оппозиции в Сухуме продолжается, в основном проявляясь вялыми провокациями. «Среди лидеров протеста замечен первый командир донбасской интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба», - сообщают с места событий. Скорей всего, именно его (и, вероятно, его соратников) имеют в виду абхазские власти.

ЛЧ

//картина дня

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

После стрельбы на Лубянке в ФСБ начались «чистки». Но увольняют из органов не за непрофессионализм, а за то, что информация, в том числе и видео с места событий, попали…

В Челябинской области у женщины забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять…

//новости ан

В Кургане инвалидам по зрению раздали просроченные продукты - так их поздравили с Новым годом. Набор получили те, кто состоит в Обществе слепых, и об истекшем сроке…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В реабилитационном центр в Копейске Челябинской области рассказали о двадцатилетней девушке-инвалиде, вес которой составляет менее 19 кг. Она попала в медучреждение…

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: землетрясение на Камчатке, ограбление…

//новости ан