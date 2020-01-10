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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Бывший украинский прокурор раскрыл число масштабных небоевых потерь ВСУ в Донбассе

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший украинский прокурор раскрыл число масштабных небоевых потерь ВСУ в Донбассе
Украинский военнослужащий, Romain Carre / globallookpress.com

За время конфликта на территории Донбасса Вооруженные силы Украины понесли «страшные» небоевые потери. С соответствующим заявлением выступил Анатолий Матиос, бывший главный военный прокурор соседнего государства.

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По словам Матиоса, процитированного изданием ФАН, с 2014 года в небоевых условиях скончались 3 379 участников операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Данный показатель превышает число силовиков, погибших в столкновениях с ополченцами, - 3 031.

Ранее в пятницу сообщалось, что Анатолий Могилев, последний украинский глава правительства Крыма, назвал причину сдачи киевскими властями полуострова России.

 

ДЦ

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