//В мире 13+

10 января 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военнослужащий, Romain Carre / globallookpress.com

За время конфликта на территории Донбасса Вооруженные силы Украины понесли «страшные» небоевые потери. С соответствующим заявлением выступил Анатолий Матиос, бывший главный военный прокурор соседнего государства.

По словам Матиоса, процитированного изданием ФАН, с 2014 года в небоевых условиях скончались 3 379 участников операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Данный показатель превышает число силовиков, погибших в столкновениях с ополченцами, - 3 031.

Ранее в пятницу сообщалось, что Анатолий Могилев, последний украинский глава правительства Крыма, назвал причину сдачи киевскими властями полуострова России.