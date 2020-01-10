Пассажир разбившегося украинского самолета перед вылетом пошутил о войне с США

В пятницу, 10 января, стало известно, что пассажир разбившегося под Тегераном украинского самолета незадолго до авиакатастрофы опубликовал ироничный пост в Twitter о возможности войны между США и Ираном.

Американская журналистка иранского происхождения Негар Мортазави опубликовала перевод твита аспиранта университета Торонто Мойтабы Аббаснежада на своей страничке. Мужчина написал: "Я предсказывал, что война может начаться прямо перед моим рейсом". Пользователь Twitter также в шутку извинился перед подписчиками "за все свои плохие и хорошие дела".

Пассажир рокового рейса успел обменяться с другими пользователями сети шутливыми комментариями о войне и спросил подписчиков о последствиях иранского удара по американским военным объектам в Ираке.

Напомним, самолет, летевший в Киев, в минувшую среду разбился после вылета из аэропорта Тегерана. Все 176 человек, которые находились на борту, погибли. Ведется расследование.