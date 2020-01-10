В Иране рассказали, почему был задержан вылет разбившегося впоследствии украинского Boeing

В организации гражданской авиации Ирана в пятницу рассказали о причине задержки вылета самолета "Международных авиалиний Украины", который впоследствии разбился. Катастрофа произошла в среду.

Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что на данном рейсе было много пассажиров, у большинства из которых имелся багаж. Пилот впоследствии понял, что вес воздушного судна с вещами людей превышает допустимый для взлета, и принял решение попросить сотрудников аэропорта уменьшить количество багажа. Именно выгрузка чемоданов привела к задержке вылета.

Резаифар категорически отверг предположения о том, что задержка рокового рейса была вызвана техническими неполадками.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек.