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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Иране рассказали, почему был задержан вылет разбившегося впоследствии украинского Boeing

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Иране рассказали, почему был задержан вылет разбившегося впоследствии украинского Boeing
разбившийся украинский самолет, Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com
В организации гражданской авиации Ирана в пятницу рассказали о причине задержки вылета самолета "Международных авиалиний Украины", который впоследствии разбился. Катастрофа произошла в среду.
 
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Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что на данном рейсе было много пассажиров, у большинства из которых имелся багаж. Пилот впоследствии понял, что вес воздушного судна с вещами людей превышает допустимый для взлета, и принял решение попросить сотрудников аэропорта уменьшить количество багажа. Именно выгрузка чемоданов привела к задержке вылета.
 
Резаифар категорически отверг предположения о том, что задержка рокового рейса была вызвана техническими неполадками.
 
Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек.
ЕТ

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