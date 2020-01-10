МИД России вернул Киеву ноту протеста и объяснил, почему

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10 января 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД РФ

Фото: соцсети

МИД РФ вернул Киеву без рассмотрения очередную ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым и прокомментировал очередное бессмысленное телодвижение украинской стороны. Путин сообщил, когда начнется полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту

«Оснований для протеста нет. Президент России не должен согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты РФ», - пояснили в российском дипломатическом ведомстве.

В этом немногословном комментарии российских дипломатов, с терпением взрослого, объясняющего настырному младенцу что-то наподобие «не хватайся за включенный утюг», криком души звучит последняя фраза:

«Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации».