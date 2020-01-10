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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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МИД России вернул Киеву ноту протеста и объяснил, почему

, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД РФ

МИД России вернул Киеву ноту протеста и объяснил, почему
Фото: соцсети

МИД РФ вернул Киеву без рассмотрения очередную ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым и прокомментировал очередное бессмысленное телодвижение украинской стороны.

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«Оснований для протеста нет. Президент России не должен согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты РФ», - пояснили в российском дипломатическом ведомстве.

В этом немногословном комментарии российских дипломатов, с терпением взрослого, объясняющего настырному младенцу что-то наподобие «не хватайся за включенный утюг», криком души звучит последняя фраза:

«Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации».

ЛЧ

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