МИД России вернул Киеву ноту протеста и объяснил, почему

МИД РФ вернул Киеву без рассмотрения очередную ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым и прокомментировал очередное бессмысленное телодвижение украинской стороны.
«Оснований для протеста нет. Президент России не должен согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты РФ», - пояснили в российском дипломатическом ведомстве.
В этом немногословном комментарии российских дипломатов, с терпением взрослого, объясняющего настырному младенцу что-то наподобие «не хватайся за включенный утюг», криком души звучит последняя фраза:
«Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации».