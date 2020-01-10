Последний украинский премьер Крыма раскрыл причину сдачи полуострова России

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10 января 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, рассказал, почему политики, пришедшие к власти в Киеве после свержения президента Виктора Януковича, не стали бороться за Крым, который в итоге присоединился к России.

По словам Могилева, в феврале 2014 года имелись «все предпосылки» для того, чтобы ввести на территории полуострова военное положение или режим «Антитеррористической операции». Руководство Украины не пошло на это, так как ему не были нужны два миллиона оппозиционно настроенных крымских избирателей, процитировал экс-премьера «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что московский эксперт Павел Фельгенгауэр назвал условие «мощного наступления России на Украину».