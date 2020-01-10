Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

США и Китай готовятся подписать торговое соглашение

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

США и Китай готовятся подписать торговое соглашение
фото: pixabay.com

Соглашение о первой фазе торговой сделки между Соединенными штатами Америки и Китаем может быть подписано 15 января. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в штате Огайо. 

Искусственный интеллект отберет в 2020 году работу у восьми миллионов китайцев

Искусственный интеллект отберет в 2020 году работу у восьми миллионов китайцев

"Я думаю, это произойдет 15 января", - сказал глава Белого дома в четверг в интервью журналистам филиала телеканала ABC. Он также не исключил, что соглашение будет подписано "вскоре после" указанного дня.

Между тем, китайский вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ также заявил о своем намерении посетить США вместе с делегацией для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между странами 13-15 января.

Лю Хэ приедет в Соединенные штаты Америки во главе делегации по торговой-экономическим вопросам. По словам официального представителя Минкоммерции КНР Гао Фэна, их пригласили в Вашингтон, передает Reuters.

АС

//картина дня

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

После стрельбы на Лубянке в ФСБ начались «чистки». Но увольняют из органов не за то непрофессионализм, а за то, что информация в том числе и видео с места событий попали…

//новости ан

В Челябинской области у женщины забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять…

//новости ан

В Кургане инвалидам по зрению раздали просроченные продукты - так их поздравили с Новым годом. Набор получили те, кто состоит в Обществе слепых, и об истекшем сроке…

//новости ан

//новости ан

В реабилитационном центр в Копейске Челябинской области рассказали о двадцатилетней девушке-инвалиде, вес которой составляет менее 19 кг. Она попала в медучреждение…

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: землетрясение на Камчатке, ограбление…

//новости ан

//новости ан

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш считает себя россиянкой. Она утверждает, что таковой является по праву рождения. Ее состояние оценивается в 2,3 миллиардов…