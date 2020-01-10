США и Китай готовятся подписать торговое соглашение

Соглашение о первой фазе торговой сделки между Соединенными штатами Америки и Китаем может быть подписано 15 января. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в штате Огайо.
"Я думаю, это произойдет 15 января", - сказал глава Белого дома в четверг в интервью журналистам филиала телеканала ABC. Он также не исключил, что соглашение будет подписано "вскоре после" указанного дня.
Между тем, китайский вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ также заявил о своем намерении посетить США вместе с делегацией для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между странами 13-15 января.
Лю Хэ приедет в Соединенные штаты Америки во главе делегации по торговой-экономическим вопросам. По словам официального представителя Минкоммерции КНР Гао Фэна, их пригласили в Вашингтон, передает Reuters.