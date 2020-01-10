США и Китай готовятся подписать торговое соглашение

//В мире 13+

10 января 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Соглашение о первой фазе торговой сделки между Соединенными штатами Америки и Китаем может быть подписано 15 января. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в штате Огайо. Искусственный интеллект отберет в 2020 году работу у восьми миллионов китайцев

"Я думаю, это произойдет 15 января", - сказал глава Белого дома в четверг в интервью журналистам филиала телеканала ABC. Он также не исключил, что соглашение будет подписано "вскоре после" указанного дня.

Между тем, китайский вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ также заявил о своем намерении посетить США вместе с делегацией для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между странами 13-15 января.

Лю Хэ приедет в Соединенные штаты Америки во главе делегации по торговой-экономическим вопросам. По словам официального представителя Минкоммерции КНР Гао Фэна, их пригласили в Вашингтон, передает Reuters.