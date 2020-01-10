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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В соцсети появились подробности аварийной посадки российского самолета в Турции

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

В соцсети появились подробности аварийной посадки российского самолета в Турции
шасси, pixabay.com

В социальной сети появились подробности аварийной посадки в турецкой Анталье самолета NordWind, следовавшего из Москвы. Ранее стало известно, что пилоты запросили экстренную посадку из-за задымления.

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СМИ: самолет, следовавший из Москвы, совершил жесткую посадку в Турции

Согласно последней информации, носовая стойка лайнера A321-200 ударилась о полосу с такой силой, что проломила пол и попала в кабину. Нижняя часть самолета оказалась смята.

Профильное сообщество "Авиация" в соцсети "ВКонтакте" к настоящему моменту расшифровало рапорт пилота о случившемся. В нем отмечается, что после взлета были зафиксированы отказы навигации. Кроме того, в салоне возник дым, вследствие чего выпали кислородные маски. Предполагается, что на борту не было пассажиров. Никто не пострадал.

ЕТ

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