В соцсети появились подробности аварийной посадки российского самолета в Турции

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10 января 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

шасси, pixabay.com

В социальной сети появились подробности аварийной посадки в турецкой Анталье самолета NordWind, следовавшего из Москвы. Ранее стало известно, что пилоты запросили экстренную посадку из-за задымления.

Согласно последней информации, носовая стойка лайнера A321-200 ударилась о полосу с такой силой, что проломила пол и попала в кабину. Нижняя часть самолета оказалась смята.

Профильное сообщество "Авиация" в соцсети "ВКонтакте" к настоящему моменту расшифровало рапорт пилота о случившемся. В нем отмечается, что после взлета были зафиксированы отказы навигации. Кроме того, в салоне возник дым, вследствие чего выпали кислородные маски. Предполагается, что на борту не было пассажиров. Никто не пострадал.