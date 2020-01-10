Московский военный аналитик озвучил условие «мощного наступления РФ на Украину»

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10 января 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Российские военные, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация может начать «мощное наступление на Украину». Такой вариант развития событий допустил Павел Фельгенгауэр, отечественный военный эксперт.

По мнению аналитика, армия РФ войдет на территорию соседнего государства в случае серьезной эскалации, при которой возникнет угроза общей конфронтации Москвы с Соединенными Штатами и их союзниками. Россия попытается взять под контроль Украину, чтобы лишить Запад плацдарма для наступления, привел точку зрения Фельгенгауэра интернет-портал «ПолитНавигатор».

Официальный Киев и оппоненты российской власти внутри страны неоднократно обвиняли Москву в агрессивных планах в отношении Украины. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.