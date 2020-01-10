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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Белорусский суд вынес первый в этом году смертный приговор - сразу двоим

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба ВС РБ

Белорусский суд вынес первый в этом году смертный приговор - сразу двоим
Pixabay.com

Сегодня в Белоруссии был оглашен первый в 2020 году смертный приговор. К высшей мере наказания приговорены два брата, обвиняемых в убийстве учительницы.

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Жестокое убийство было совершено весной 2019 года. Братья Костевы затаили обиду на жившую по соседству учительницу за то, что она сообщила в местный социально-педагогический центр информацию о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей их сестрой, оставлявшей своих малолетних детей без присмотра, и предложила лишить ее родительских прав.

Подвыпив, братья отправились разбираться. Ничего не подозревавшая женщина открыла дверь соседям. Мучители нанесли своей жертве «не менее 155 травматических воздействий», от которых она через короткое время скончалась, а чтобы замести следы преступления – подожгли дом учительницы.

Могилевский областной суд поддержал позицию обвинения и признал братьев Костевых виновными в умышленном убийстве с особой жестокостью и по предварительному сговору. Впрочем, «приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке», - сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Беларусь.

ЛЧ

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