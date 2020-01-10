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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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США намерены усилить военное присутствие в Азии с целью противодействия Китаю и РФ

, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

США намерены усилить военное присутствие в Азии с целью противодействия Китаю и РФ
флаг США, pixabay.com
Вооруженные силы США намерены направить в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, которая может нейтрализовать некоторые возможности, имеющиеся сейчас в распоряжении Китая и России.
 
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Министр сухопутных сил Соединенных Штатов Америки Райан Маккарти отметил, что шаги, предпринятые американской стороной, будут подкреплены новым соглашением с Национальным управлением военно-космической разведки США. Таким образом, оперативные группы американской армии получат возможность более эффективно перехватывать информацию с уже существующих и будущих спутников на низкой околоземной орбите.
 
Предполагается, что данное подразделение будет базироваться на островах, расположенных к востоку от Тайваня и Филиппин, передает Радио Sputnik.
ЕТ

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