//В мире 13+
США намерены усилить военное присутствие в Азии с целью противодействия Китаю и РФ
10 января 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
//В мире 13+
10 января 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
"Нафтогаз Украины" намерен обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму. Об этом заявил журналистам исполнительный директор…
В мире
Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.
Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.
О том, как экс-министр обороны Анатолий Сердюков вышел из тени…
Похоже, антироссийская риторика Варшавы и особенно уравнивание…
Телевизор он точно смотрит. Бывает, что знакомится и с новинками кино…
В уходящем году в отечественной авиации свершилось достаточно много…
Представьте себе, в вашей семье есть несколько коммерческих компаний…
Метро Москвы пойдет еще дальше: где откроются новые станции?
Уходящий год – четырежды (!) юбилейный для Крыма. Началу присоединения…
Политика
В Абхазии 9 января оппозиционные активисты попытались штурмом проникнуть в здание администрации президента. Эти действия вызваны недовольством…
В социальной сети появились подробности аварийной посадки в турецкой Анталье самолета NordWind, следовавшего из Москвы. Ранее стало известно, что…
Елизавета Лотова окончила Школу-студию МХАТ. Зрители знают актрису по таким фильмам и сериалам, как «Платон», «Я вернусь», «СОБР», «Разведчицы»…
Государственная телекомпания ВГТРК приняла решение снять с эфира программу "Сам себе режиссер", выходившую с января 1992 года. Об этом объявил…
Специалисты в области онкологии обозначили ранние симптомы, свидетельствующие о появлении в организме злокачественного новообразования. Данной теме посвящена публикация…
На Украине продолжается «разброд и шатание» между религиозными структурами. «Патриарх Киевский» Филарет (Денисенко) отозвал свою подпись под документом о слиянии…
Известная певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram опубликовала видео, которое назвала "Урок "юный визажист". На записи Орбакайте раскритиковала макияж…
В интернете опубликовали сделанное волгоградской схимонахиней Ниной пророчество о вооруженном противостоянии на востоке Украины. Соответствующий материал появился…
Общество
После стрельбы на Лубянке в ФСБ начались «чистки». Но увольняют из органов не за то непрофессионализм, а за то, что информация в том числе и видео с места событий попали…
За время конфликта в Донбассе Вооруженные силы Украины понесли «страшные» небоевые потери. С соответствующим заявлением выступил Анатолий Матиос, бывший главный военный…
СМИ выяснили, сколько стоит кардиган президента России Владимира Путина, в котором он появился на рождественской службе, проходившей в Спасо-Преображенском соборе…
Общество
В Челябинской области у женщины забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять…
Здоровье
Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока…
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал не торопиться делать какие-либо громогласные заявления касательно крушения украинского самолета в Иране и дать специалистам…
Глава РФ Владимир Путин провел в Ялте совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя. Президент России призвал повысить качество жизни крымчан и "навести порядок"…
Общество
В Кургане инвалидам по зрению раздали просроченные продукты - так их поздравили с Новым годом. Набор получили те, кто состоит в Обществе слепых, и об истекшем сроке…
Еврейский вопрос поражал своей актуальностью не одну сотню лет. Как известно, пик пришелся на конец 30-х – начало 40-х гг. Именно тогда по миру активно распространялась…
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава раздаст своим подписчикам в сервисе микроблогов Twitter 9 миллионов долларов на мотивацию и улучшение жизни. Как сообщает Reuters…
В пятницу, 10 января, стало известно, что пассажир разбившегося под Тегераном украинского самолета незадолго до авиакатастрофы опубликовал ироничный пост в Twitter…
2020 год вступил в свои права, но для некоторых латвийцев он оказался роковым. С начала года в Латвии умерло от гриппа четыре человека. Врачи бьют тревогу.
В организации гражданской авиации Ирана в пятницу рассказали о причине задержки вылета самолета "Международных авиалиний Украины", который впоследствии разбился…
Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, рассказал, почему политики, пришедшие к власти в Киеве после свержения президента Виктора Януковича…
Соглашение о первой фазе торговой сделки между Соединенными штатами Америки и Китаем может быть подписано 15 января. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил…
Спасатели из села Уват в Тюменской области полтора километра гнались за собакой, которая сбежала из машины, разбившейся в ходе аварии. Об этом сообщили сегодня…
Жаркое из блогов
Пока я читал про то, как Японская Империя сдавалась союзникам на палубе последнего американского линкора, узнал одну любопытную деталь о конце Второй Мировой Войны…
Российская Федерация может начать «мощное наступление на Украину». Соответствующий вариант развития событий в разговоре с журналистами допустил Павел Фельгенгауэр…
Происшествия
В реабилитационном центр в Копейске Челябинской области рассказали о двадцатилетней девушке-инвалиде, вес которой составляет менее 19 кг. Она попала в медучреждение…
Сегодня в Белоруссии был оглашен первый в 2020 году смертный приговор. К высшей мере наказания приговорены два брата, обвиняемых в убийстве учительницы.
Политика
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что республика не собирается поднимать территориальный вопрос в отношении с Россией.
Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в пятницу, 10 января, рассказал, когда начнется полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту. По словам главы…
Общество
Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: землетрясение на Камчатке, ограбление…
Общество
В Евпатории оказался разрушен памятник председателю первого правительства Советской России Владимиру ЛЕНИНУ.
В Пермском крае произошла крупная авария из шести автомобилей, одним из которых оказался автобус, перевозивший 35 юных спортсменов. Пострадавшие дети госпитализированы.
Украинская сторона заявила, что ополченцы Донбасса накануне вечером уничтожили во время обстрела из стрелкового оружия солдата 28-й бригады имени рыцарей Зимнего похода…
Жаркое из блогов
«Мы, латыши, заслужили бы, наверное, некое уважение, будучи искренними и честными по отношению к людям других национальностей. А не пытались бы, в отместку за советское…
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе встречи президента Владимира Зеленского с представителями Соединенных Штатов получил важную информацию…
В СМИ сегодня днем появилась информация о том, что пассажирский самолет российской компании Nordwind Airlines, который следовал в пятницу из Москвы, совершил жесткую…
Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов сегодня оценил информацию о том, что Великобритания готовится к введению собственного, независимого от ЕС…
Водитель севастопольской маршрутки в Рождество подготовил приятный сюрприз для всех пассажиров. Так, 7 января он перевозил горожан абсолютно бесплатно.
Шоу-бизнес
Примечательно, что четвертая свадьба была с той же избранницей, что и первые три. У артиста и его супруги Анжелики за 12 лет в браке сложилась своеобразная семейная…
Происшествия
В пятницу,10 января, на 469-м км на подъезде к автодороге М-7 «Волга» в Пермском крае произошло столкновение между двумя грузовыми автомобилями, пассажирским автобусом…
В первые дни нового года на улицах увеличилось число выброшенных мышей, крыс и других грызунов. Брошенных зверей находят по всей России и сообщают об этом на горячую…
Сегодня стало известно, что на днях в возрасте 27 лет из жизни ушел актер из популярного сериала "Американская история ужасов". Согласно последней информации, речь идет…
Согласно расчетам, произведенным астрологами, в январе 2020 года найти свою любовь могут представители трех знаков зодиака. Это Скорпионы, Тельцы и Рыбы, говорится…
Общество
Ровно сутки московская полиция искала парней, отправивших в больницу сына Михаила Жванецкого. Дмитрий и его друг Филипп Гинзбург заступились за девушку возле одного…
Адвокат певицы Лолиты Сергей Жорин сообщил, что артистка выиграла первый суд у своего экс-возлюбленного Дмитрия Иванова. Защита звезды намерена продолжать доказывать…
Происшествия
В Перми возбуждёно уголовное дело после гибели несовершеннолетнего подростка из-за отравления в одном из местных кафе быстрого питания. Отмечается, что 11-летний школьник…
Американский госсекретарь Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты не имели точной информации о том, когда и какие атаки якобы планировал иранский генерал Касем…
Стало известно об инциденте, который произошел в американском штате Невада в рождественские праздники. 93-летний житель Лас Вегаса несколько раз выстрелил в сотрудника…
В пятницу стало известно, что Иран уже сегодня приступит к расшифровке данных "черных ящиков" самолета 737-800 "Международных авиалиний Украины", разбившегося после…
Общество
Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш считает себя россиянкой. Она утверждает, что таковой является по праву рождения. Ее состояние оценивается в 2,3 миллиардов…