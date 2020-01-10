США намерены усилить военное присутствие в Азии с целью противодействия Китаю и РФ

Вооруженные силы США намерены направить в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, которая может нейтрализовать некоторые возможности, имеющиеся сейчас в распоряжении Китая и России.

Министр сухопутных сил Соединенных Штатов Америки Райан Маккарти отметил, что шаги, предпринятые американской стороной, будут подкреплены новым соглашением с Национальным управлением военно-космической разведки США. Таким образом, оперативные группы американской армии получат возможность более эффективно перехватывать информацию с уже существующих и будущих спутников на низкой околоземной орбите.

Предполагается, что данное подразделение будет базироваться на островах, расположенных к востоку от Тайваня и Филиппин, передает Радио Sputnik.