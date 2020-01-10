На востоке Украины ополченцы уничтожили военного из «рыцарской» бригады ВСУ

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10 января 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Штаб военной операции Киева в Донбассе сообщил о новых потерях в рядах Вооруженных сил Украины. Информацию, распространенную штабом, процитировали отечественные интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», украинская сторона заявила, что ополченцы накануне вечером уничтожили во время обстрела из стрелкового оружия солдата 28-й бригады имени рыцарей Зимнего похода. Погибшему было 23 года. В соединении пообещали отомстить противнику за случившееся.

Ранее киевский политический эксперт Михаил Погребинский предсказал полную потерю Донбасса Украиной в случае невыполнения ее властями минских договоренностей.