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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На востоке Украины ополченцы уничтожили военного из «рыцарской» бригады ВСУ

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

На востоке Украины ополченцы уничтожили военного из «рыцарской» бригады ВСУ
Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Штаб военной операции Киева в Донбассе сообщил о новых потерях в рядах Вооруженных сил Украины. Информацию, распространенную штабом, процитировали отечественные интернет-СМИ.

На Украине предсказали полную потерю Донбасса из-за нежелания Киева следовать «Минску»

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Как пишет издание «Русская весна», украинская сторона заявила, что ополченцы накануне вечером уничтожили во время обстрела из стрелкового оружия солдата 28-й бригады имени рыцарей Зимнего похода. Погибшему было 23 года. В соединении пообещали отомстить противнику за случившееся.

Ранее киевский политический эксперт Михаил Погребинский предсказал полную потерю Донбасса Украиной в случае невыполнения ее властями минских договоренностей.

 

ДЦ

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