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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Совфеде прокомментировали информацию о возможных новых санкциях Британии против РФ

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде прокомментировали информацию о возможных новых санкциях Британии против РФ
Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов сегодня оценил информацию о том, что Великобритания готовится к введению собственного, независимого от ЕС санкционного режима против России.

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Отмечается, что британские власти планируют ввести ограничения в отношении ряда иностранных граждан, в том числе, россиян. 

Морозов отметил, что от Великобритании в "ее нынешнем виде" можно ожидать любых действий против России, так как Лондон открыто играет роль антироссийского форпоста в Европе. Политик предположил, что под санкции могут подпасть неугодные британскому руководству граждане РФ.

"Россия санкционные меры не ощутит, но это будет некая демонстрация", – резюмировал сенатор.

ЕТ

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