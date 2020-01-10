На Украине рассказали о получении от США

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10 января 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе встречи президента Владимира Зеленского с представителями Соединенных Штатов получил важную информацию о крушении самолета в Иране. По его словам, в ближайшее время они будут обработаны специалистами.

В США назвали новую причину крушения украинского самолета в Иране

«Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин. Получили важные данные», - написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

Пристайко уточнил, что разговор украинского лидера с госсекретарем США Майком Помпео состоится в 15.00 (16.00 по московскому времени).