На Украине рассказали о получении от США

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе встречи президента Владимира Зеленского с представителями Соединенных Штатов получил важную информацию о крушении самолета в Иране. По его словам, в ближайшее время они будут обработаны специалистами.
«Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин. Получили важные данные», - написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.
Пристайко уточнил, что разговор украинского лидера с госсекретарем США Майком Помпео состоится в 15.00 (16.00 по московскому времени).