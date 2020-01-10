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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пенсионер выстрелил в сотрудника коммунальной службы из-за несоблюдения своих обязанностей

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Пенсионер выстрелил в сотрудника коммунальной службы из-за несоблюдения своих обязанностей
Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел в американском штате Невада в рождественские праздники. 93-летний житель Лас Вегаса несколько раз выстрелил в сотрудника коммунальной службы.

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Согласно источнику, Роберт Томас несколько раз звонил в организацию из-за прорыва водопровода. По его словам, его квартиру затопило, и он просил всё немедленно починить. При этом сотрудники коммунальных служб не называли ему конкретных сроков.

Тогда он приехал в офис. На камерах видеонаблюдения видно, как пенсионер разговаривает с сотрудником, а через некоторое время достаёт пистолет и стреляет в него. По словам адвоката, причиной поступка стали возрастные психические проблемы.

Позже пожилого мужчину задержала полиция. Уточняется, что пострадавшего уже выписали из больницы, все ранения пришлись на ноги.

Видео произошедшего можно посмотреть здесь

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