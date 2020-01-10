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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Стал известен вероятный сценарий новой атаки Ирана против Соединенных Штатов

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Стал известен вероятный сценарий новой атаки Ирана против Соединенных Штатов
Флаг США на штаб-квартире министерства юстиции в Вашингтоне, Liu Jie / globallookpress.com

Раскрыт предполагаемый сценарий новой атаки Ирана против Соединенных Штатов. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах американской прессы.

Аналитик раскрыл цель «уничтожения американцами» украинского Boeing в Иране

Аналитик раскрыл цель «уничтожения американцами» украинского Boeing в Иране

Эксперт журнала Scientific American считает, что исламская республика может провести кибератаки, объектами которых станут финансовые сервисы, государственные и нефтяных предприятия, расположенные на территории США.

Ранее сегодня сообщалось, что политический аналитик Владимир Карасев обвинил Вашингтон в уничтожении украинского Boeing под Тегераном. В результате данной авиакатастрофы, произошедшей в минувшую среду, погибли 176 человек.

 

ДЦ

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Ветеран АТО сообщила об «абсолютной готовности» Украины к гражданской войне

Ветеран АТО сообщила об «абсолютной готовности» Украины к гражданской войне

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Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

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