Стал известен вероятный сценарий новой атаки Ирана против Соединенных Штатов

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10 января 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг США на штаб-квартире министерства юстиции в Вашингтоне, Liu Jie / globallookpress.com

Раскрыт предполагаемый сценарий новой атаки Ирана против Соединенных Штатов. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах американской прессы.

Эксперт журнала Scientific American считает, что исламская республика может провести кибератаки, объектами которых станут финансовые сервисы, государственные и нефтяных предприятия, расположенные на территории США.

Ранее сегодня сообщалось, что политический аналитик Владимир Карасев обвинил Вашингтон в уничтожении украинского Boeing под Тегераном. В результате данной авиакатастрофы, произошедшей в минувшую среду, погибли 176 человек.