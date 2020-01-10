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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Сегодня Иран приступит к расшифровке "черных ящиков" упавшего украинского самолета

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сегодня Иран приступит к расшифровке
обломки украинского самолета, Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com
В пятницу стало известно, что Иран уже сегодня приступит к расшифровке данных "черных ящиков" самолета 737-800 "Международных авиалиний Украины", разбившегося после вылета из аэропорта Тегерана.
 
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Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар подчеркнул 10 января, что в случае неудачи с расшифровкой данных страна будет готова принять помощь специалистов из России, Канады, Украины и Франции.
 
Уточняется, что изучение "черных ящиков" начнется сегодня в лаборатории аэропорта Мехрабад.
ЕТ

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