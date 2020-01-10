Сегодня Иран приступит к расшифровке

В пятницу стало известно, что Иран уже сегодня приступит к расшифровке данных "черных ящиков" самолета 737-800 "Международных авиалиний Украины", разбившегося после вылета из аэропорта Тегерана.

Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар подчеркнул 10 января, что в случае неудачи с расшифровкой данных страна будет готова принять помощь специалистов из России, Канады, Украины и Франции.

Уточняется, что изучение "черных ящиков" начнется сегодня в лаборатории аэропорта Мехрабад.