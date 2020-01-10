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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Помпео признал, что США не владели информацией о планах Сулеймани

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Помпео признал, что США не владели информацией о планах Сулеймани
Фото: pixabay.com

Американский госсекретарь Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты не имели точной информации о том, когда и какие атаки якобы планировал иранский генерал Касем Сулеймани.

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По словам Помпео, спецслужбы не знали, где и в какое время могли быть атакованы объекты по приказу Сулеймани. При этом он заявил, что атаки точно должны были состояться.

«Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально», - сказал госсекретарь США.

АБ

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