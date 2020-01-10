В США назвали новую причину крушения украинского самолета в Иране

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10 января 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: Mahmoud Hosseini/dpa/globallookpress.com

Стали известны дополнительные данные о крушении украинского пассажирского лайнера Boeing 737 в среду, 8 января, недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили о двух ракетах, которые могли попасть в самолет.

Опубликовано новое видео крушения украинского самолета в Тегеране

Отмечается, что этой информацией США располагали ещё утром в день трагедии, но сначала хотели проверить данные. При этом на изучение информации ушли сутки. Вашингтон уверен, что иранские ракеты класса земля-воздух попали в украинский самолет случайно.

Ранее сообщалось, что в Канаде подтвердили информацию Пентагона о попадании одной иранской ракеты в разбившийся самолет. Однако в Иране это отрицают. Сам президент Украины Владимир Зеленский данную версию исключать не стал.