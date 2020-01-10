Канцлер Австрии: непредсказуемость США на международной арене растет

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Соединенные Штаты Америки в последнее время стали на международной арене непредсказуемым партнером, а напряженность между Россией и Европой никуда не исчезла.
В рамках послания нового кабинета министров Национальному совету Австрии (нижняя палата парламента) Курц отметил, что сейчас соотношение сил на международной арене меняется. США по-прежнему остаются сильнейшим с экономической и военной точек зрения государством в мире, однако они стали более непредсказуемыми.
Кроме того, по словам канцлера, Китай стал амбициознее в экономической и военной сферах.
Себастьян Курц также добавил, что Европейский Союз является невероятно успешным проектом, однако в сложившихся условиях он не может быть на 100% дееспособным.