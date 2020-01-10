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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Канцлер Австрии: непредсказуемость США на международной арене растет

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Канцлер Австрии: непредсказуемость США на международной арене растет
канцлер Австрии Себастьян Курц, photonews.at/Georges Schneider v

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Соединенные Штаты Америки в последнее время стали на международной арене непредсказуемым партнером, а напряженность между Россией и Европой никуда не исчезла.

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В рамках послания нового кабинета министров Национальному совету Австрии (нижняя палата парламента) Курц отметил, что сейчас соотношение сил на международной арене меняется. США по-прежнему остаются сильнейшим с экономической и военной точек зрения государством в мире, однако они стали более непредсказуемыми.

Кроме того, по словам канцлера, Китай стал амбициознее в экономической и военной сферах.

Себастьян Курц также добавил, что Европейский Союз является невероятно успешным проектом, однако в сложившихся условиях он не может быть на 100% дееспособным.

ЕТ

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