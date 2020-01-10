Экс-премьер раскрыл роль отказа от ядерного оружия в выживании независимой Украины

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10 января 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские ракеты, Str / globallookpress.com

Решение властей независимой Украины отказаться от ядерного арсенала, доставшегося ей в наследство от СССР, было правильным. Такую точку зрения высказал Валерий Пустовойтенко, бывший глава украинского правительства.

По словам экс-премьера, страну «задушили бы, растоптали бы давно» в случае сохранения Киевом ядерного оружия. Кроме того, Украина не имела средств на его содержание, процитировал Пустовойтенко интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что общественник из самопровозглашенной ДНР Алексей Муратов назвал признак «окончательного ухода Донбасса с орбиты Украины». По мнению Муратова, этот процесс неизбежен.