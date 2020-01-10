Министр иностранных дел Ирана сравнил США с террористической организацией

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10 января 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

флаг Ирана, pixabay.com

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу сравнил Соединенные Штаты Америки с террористической организацией "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России.

Дипломат заявил, что США похожи на террористов, когда угрожают уничтожить иранские культурные объекты. Соответствующее заявление главы внешнеполитического ведомства сегодня в рамках заседания Совбеза ООН зачитал постоянный представитель Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что его страна "взяла на прицел" 52 иранских объекта, среди которых есть здания, имеющие культурное значение.