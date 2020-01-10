Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Министр иностранных дел Ирана сравнил США с террористической организацией

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Министр иностранных дел Ирана сравнил США с террористической организацией
флаг Ирана, pixabay.com

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу сравнил Соединенные Штаты Америки с террористической организацией "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России.

Сенатор Пушков: война с Ираном

Сенатор Пушков: война с Ираном "похоронила бы" Трампа

Дипломат заявил, что США похожи на террористов, когда угрожают уничтожить иранские культурные объекты. Соответствующее заявление главы внешнеполитического ведомства сегодня в рамках заседания Совбеза ООН зачитал постоянный представитель Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что его страна "взяла на прицел" 52 иранских объекта, среди которых есть здания, имеющие культурное значение.

ЕТ

//картина дня

В мире

Ветеран АТО сообщила об «абсолютной готовности» Украины к гражданской войне

Ветеран АТО сообщила об «абсолютной готовности» Украины к гражданской войне

Украина «абсолютно готова» к гражданской войне. Соответствующую точку зрения озвучила Маруся Зверобой, ветеран «Антитеррористической операции» (АТО, прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш считает себя россиянкой. Она утверждает, что таковой является по праву рождения. Ее состояние оценивается в 2,3 миллиардов…

//новости ан

В пятницу, 10 января, в СМИ появилась информация о похищении драгоценностей и наличных из кабинета главного бухгалтера Торгово-промышленной палаты России. Происшествие…

Житель Кургана пожаловался, что его бабушке повысили пенсию на целых 1 рубль 10 копеек. Его возмущению не было предела и поэтому он его выплеснул в соцсетях. Его…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Помощник Александра Григоряна принял команду, когда ее уже похоронили, однако в шести матчах «Тамбов» вдруг набрал 13 очков, взлетел на 11-е место, а Сергей Первушин из И…

Известная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками секретами стройной фигуры. Заметность рассказала, как избавиться от лишних кг после новогодних…