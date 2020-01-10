В МИД РФ предупредили россиян, отдыхающих в Италии и Франции

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10 января 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел России предупредило граждан страны, находящихся в Италии, о возможных проблемах с воздушным транспортом. Сбои в работе аэропортов ожидаются из-за запланированных забастовок.

О забастовках заявили профсоюзы сектора гражданской авиации Италии. В связи с этим предполагаются сбои в работе воздушных гаваней по всей стране.

Также несколько митингов пройдут в Париже в субботу, 11 января. Протестующие соберутся на улицах французской столицы, чтобы выказать свое недовольство проектом государственной пенсионной реформы. Вблизи мест проведения акции может быть ограничено движение общественного транспорта.