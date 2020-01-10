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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Искусственный интеллект отберет в 2020 году работу у восьми миллионов китайцев

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Искусственный интеллект отберет в 2020 году работу у восьми миллионов китайцев
Китайский рабочий, Zhang Guojun / globallookpress.com

В Китае уверены, что распространение искусственного интеллекта (ИИ) не приведет к «значительной» потере рабочих мест, но уже готовятся помогать обездоленным, потерявшим работу. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

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Согласно прогнозу аналитиков из Китайской академии общественных наук, до конца текущего года роботы и приложения с ИИ заберут от восьми до десяти миллионов рабочих мест у жителей страны. В организации предлагают ввести налог на использование роботов в экономике с целью финансирования переподготовки работников, которым угрожает сокращение из-за автоматизации. Однако до конца непонятно, на какие специальности будут переобучать людей, отмечается в процитированном посте.

 

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