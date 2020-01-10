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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Белоруссии призвали Польшу не перевирать историю, которую и так начинают забывать

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Белоруссии призвали Польшу не перевирать историю, которую и так начинают забывать
Фото: pixabay.com

Замглавы комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич отреагировал на принятие резолюции о Второй мировой войне, в начале которой обвиняют Советский Союз и гитлеровскую Германию.

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«Я не могу согласиться с таким заявлением польских коллег. Мы можем критиковать советский режим за что-то и должны критиковать, но вот так вот перевирать историю… Ну, извините, это уже ложь, и мы с этим согласиться никак не можем, как не можем согласиться с решениями о сносе памятников советским воинам, освободившим Европу», - отметил депутат.

Гайдукевич считает, что нельзя воевать с памятниками и историческими событиями. По его словам, Минск будет противостоять подобным действиям, распространяя правдивую информацию со всех ресурсов и каналов.

«Вообще попытки "переписи" истории войны постоянно были и будут … Скоро уже будут некоторые люди, которые не знают историю, думать, что капитан Америка победил в войне или какой-нибудь другой герой комиксов. Но это – советский народ … Беларуси обидно всегда слышать такие неправдивые высказывания», - пояснил он.

Депутат напомнил, что Польша тоже сильно пострадала от фашизма, а принятие резолюции – попытка развязать информационную войну с Россией.

БА

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