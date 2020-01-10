СМИ сообщают, что герцогиня Меган покинула Великобританию

//В мире 13+

10 января 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sky News

герцогиня Меган, Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com

В пятницу, 10 января, в СМИ появилась информация о том, что герцогиня Сассекская Меган покинула Великобританию. Согласно последним данным, супруга британского принца Гарри уехала в Канаду.

Меган отправилась в Канаду, чтобы находиться рядом со своим сыном Арчи. Эту информацию к настоящему моменту подтвердила пресс-секретарь принца Гарри и его супруги.

Накануне герцог и герцогиня Сассекские заявили, что приняли решение отказаться от своих королевских обязанностей, хотя намерены и дальше поддерживать Елизавету II. Они планируют проводить больше времени с сыном и заниматься благотворительностью.