СМИ: Brexit может принести новые санкции России

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10 января 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Financial Times

Brexit, pixabay.com

В СМИ появилась информация о том, что после завершения выхода Великобритании из Европейского Союза британская сторона может принять ряд санкционных мер в отношении России, Ливии и Северной Кореи.

Предполагается, что точный список ограничений со стороны Британии появится уже в феврале текущего года, как только министр иностранных дел страны Доминик Рааб объявит об их введении. Отмечается, что все санкции будут касаться более эффективной борьбы с нарушениями прав человека.

Напомним, в настоящий момент планируется, что Brexit завершится до 31 января этого года.