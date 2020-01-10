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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Почему американские ПВО не смогли сбить иранские ракеты?

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Почему американские ПВО не смогли сбить иранские ракеты?

8 января армия Ирана нанесла ракетные удары по американским базам, расположенным в Ираке. Это был ответ Тегерана за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате американской атаки.

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам. Ракеты Ирана находятся в минутной дальности полёта от баз США. Соответственно оповещение сработать не успело, и комплексы ПВО США не были задействованы. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что причин для усиления противоракетной обороны нет.

В Ираке американцы разместили ракетные комплексы Patriot и «Стингер».
В прошлом году Саудовская Аравия также не смогла отразить ракетные удары по своим нефтяным объектам. Причина заключается в том же – у неё на вооружении стоят американские ПВО.

Государственный секретарь США Майкл Помпео как бы в оправдание говорит, что противовоздушная система во всём мире не всегда способна отразить вражеские удары. Даже самые лучшие ПВО порой не могут перехватить ракеты.

Возникает закономерный вопрос - против Ирана или какого-то другого государства стоят американские ракеты в Польше и Румынии? Может быть они направлены против России, о чём говорилось неоднократно?

ПВ

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Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

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