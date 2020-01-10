Зеленский назвал Канаду

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10 января 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз допустил ошибку в обращении к иностранным гражданам. В соцсети от имени главы Украины опубликовали сообщение, где Канаду назвали Канадией.

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В Twitter Зеленский обратился к канадцам с благодарностью за предложенную помощь в расследовании крушения украинского самолета в Тегеране. Также президент выразил соболезнования семьям погибших.

«Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе», - написали в Сети от имени Зеленского. Интернет-пользователи тут же пристыдили украинского лидера за опечатку, после чего сообщение было исправлено.