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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Зеленский назвал Канаду "Канадией"

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Зеленский назвал Канаду
Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз допустил ошибку в обращении к иностранным гражданам. В соцсети от имени главы Украины опубликовали сообщение, где Канаду назвали Канадией.

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В Twitter Зеленский обратился к канадцам с благодарностью за предложенную помощь в расследовании крушения украинского самолета в Тегеране. Также президент выразил соболезнования семьям погибших.

«Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе», - написали в Сети от имени Зеленского. Интернет-пользователи тут же пристыдили украинского лидера за опечатку, после чего сообщение было исправлено.

АБ

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