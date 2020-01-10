Трамп считает, что власти Ирана не хотели наносить сильный ущерб США

Американский лидер Дональд Трамп предположил, что власти Ирана не хотели наносить сильный ущерб США во время ракетных ударов по военным базам на территории Ирака, где находятся военные из Штатов.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс сообщил, что американская администрация не верит заявлениям о том, что Иран намеренно не стал убивать военнослужащих из США во время ракетных ударов по военным базам в Ираке.

Трамп отметил, что никто не погиб и даже не пострадал, хотя выпущены были шестнадцать ракет. "Я думаю, что я был очень приятно удивлен", – подчеркнул политик.

Напомним, в ночь на среду КСИР заявил об операции возмездия за убийство иранского генерала Сулеймани в ходе американской спецоперации в Ираке.