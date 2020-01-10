В ДНР назвали признак «окончательного ухода Донбасса с орбиты Украины»

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10 января 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

«Окончательный уход Донбасса с орбиты Украины» стал неизбежным. Соответствующую точку зрения озвучил Алексей Муратов, представитель действующей в самопровозглашенной ДНР общественной организации «Донецкая Республика».

Как отметил Муратов, подтверждением его слов является недавнее решение главы ДНР Дениса Пушилина увеличить размер местных пенсий и зарплат до показателей Ростовской области. Республика начинает равняться на Россию в перспективах своего социально-экономического развития, заявил общественник в разговоре с «ПолитНавигатором».

Ранее в пятницу сообщалось, что ветеран АТО Маруся Зверобой констатировала готовность Украины к гражданской войне.