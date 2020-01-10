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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Белоруссия плавно входит в состояние экономического кризиса

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Белоруссия плавно входит в состояние экономического кризиса

Эксперты Всемирного банка прогнозируют, что в новом году экономика страны не сможет вырасти даже на 1%. Причиной такого положения является неразрешённый конфликт с Россией. Прирост составит максимум пол процента.

То, что стороны не смогли договориться относительно интеграционных процессов - это одна беда. Однако с началом нового года Россия остановила поставки нефти в Белоруссию. Ранее республика имела большие доходы от экспорта нефти в Европу, её доля составляла 30% валютных доходов. Теперь Минск оставляет нефтепродукты в своей стране, чтобы не возникло их нехватки.

Пока не известно, будет ли Белоруссия и дальше поставлять нефть в Европу. В Минске сохраняют надежду на то, что с Россией получится договориться и нефть поступит на белорусские перерабатывающие заводы в этом месяце.

Ситуацию осложняют грядущие выборы президента Белоруссии. Александр Лукашенко пообещал населению рост доходов, улучшение экономических показателей. Однако вместо этого в стране всё ярче просматривается наступающий кризис. Лукашенко занят поиском альтернативных источников нефти. Это могут быть поставки из Саудовской Аравии или Америки. Минск планирует использовать для этого магистральный нефтепровод «Дружба». Данный процесс находится в стадии проработки.   

ПВ

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