Зеленский: версия о попадании ракеты в самолет в Иране не исключается

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сделал резонансное заявление. По словам политика, версия о том, что в украинский самолет в Иране попала ракета, не исключается, но пока и не подтверждается.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона в настоящий момент держит постоянную связь со своими представителями. Глава Украины призвал всех международных партнеров, в частности правительства США, Канады и Великобритании, предоставить в распоряжение комиссии по расследованию причин все имеющиеся у них данные и доказательства, которые касаются катастрофы. Он также заметил, что сегодня планирует провести разговор о процессе расследования с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео.