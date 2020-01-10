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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Почему так масштабно полыхают леса Австралии?

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Почему так масштабно полыхают леса Австралии?

Огромное количество животных погибло при лесных пожарах в Австралии, которые длятся ещё с осени прошлого года. Учёные университета Сиднея сообщили, что точное количество уничтоженных особей установить не получится, но речь идёт о миллиардах.

Под угрозой уничтожения находятся животные, которые занесены в Красную Книгу. Эксперты утверждают, что для Австралии такой масштабный пожар не является нормой. Сезон пожаров в стране бывает каждый год, однако последний раз он затянулся на слишком длительный срок.

Также важно заметить, что ранее горели сухая трава, растения, а в последние годы горят даже тропические леса.

Смог стоит над Сиднеем и другими городами и регионами страны. Плотный дым дошёл и до Новой Зеландии и Южной Америки. Спасатели эвакуируют население из штатов, в которых горят леса.

Многие люди приготовились к эвакуации, собрали необходимые вещи. Некоторые австралийцы уходили ближе к морю и со стороны наблюдали, как горят их дома. На сегодняшний день известно о 25 погибших от пожара гражданах страны. Из-за нехватки продуктов, воды в Австралии может возникнуть гуманитарный кризис.

Учёные предполагают, что причиной серьёзного пожара могли стать климатические изменения на планете и пагубная деятельность людей.

Сейчас пожарные пытаются использовать для тушения авиацию и дополнительные силы. Формируются бригады волонтёров, пересматривается бюджет страны на пожарную охрану и профилактику.

ПВ

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