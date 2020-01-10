В Турции столкнулись российский танкер и рыболовецкое судно

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10 января 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В пятницу, 10 января, в Черном море в районе Стамбула рано утром произошло столкновение между российским танкером Glard-2 и рыболовецким катером. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Стамбула.

«В районе Кильоса в 6.35 (мск) танкер под российским флагом GLARD 2 столкнулся с рыболовецкой лодкой Dursun Ali Coskun, после чего катер затонул», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что из шести российских граждан, находившихся на борту судна, удалось спасти троих человек. При этом поиски других членов экипажа продолжаются.

Более подробная информация о пострадавших или погибших пока неизвестна.