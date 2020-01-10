Аналитик раскрыл цель «уничтожения американцами» украинского Boeing в Иране

//В мире 13+

10 января 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Место крушения украинского Boeing в Иране, Rouzbeh Fouladi / globallookpress.com

Украинский Boeing в небе над Ираном сбили американцы. Соответствующую версию в разговоре с представителями отечественных интернет-СМИ высказал Владимир Карасев, политический эксперт.

Согласно точке зрения аналитика, ставшего собеседником издания ФАН, представители Соединенных Штатов уничтожили самолет, чтобы остановить вывод канадских и европейских сил с территории Ирака «путем запугивания и шантажа».

Гражданский лайнер, принадлежавший одной из украинских авиакомпаний, разбился под Тегераном ранее на этой неделе. На данный момент точно неизвестно, что стало причиной инцидента, в результате которого погибли 176 человек.