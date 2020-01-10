Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Аналитик раскрыл цель «уничтожения американцами» украинского Boeing в Иране

, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Аналитик раскрыл цель «уничтожения американцами» украинского Boeing в Иране
Место крушения украинского Boeing в Иране, Rouzbeh Fouladi / globallookpress.com

Украинский Boeing в небе над Ираном сбили американцы. Соответствующую версию в разговоре с представителями отечественных интернет-СМИ высказал Владимир Карасев, политический эксперт.

Российский военный эксперт обвинил США в уничтожении украинского Boeing в Иране

Российский военный эксперт обвинил США в уничтожении украинского Boeing в Иране

Согласно точке зрения аналитика, ставшего собеседником издания ФАН, представители Соединенных Штатов уничтожили самолет, чтобы остановить вывод канадских и европейских сил с территории Ирака «путем запугивания и шантажа».

Гражданский лайнер, принадлежавший одной из украинских авиакомпаний, разбился под Тегераном ранее на этой неделе. На данный момент точно неизвестно, что стало причиной инцидента, в результате которого погибли 176 человек.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Ветеран АТО сообщила об «абсолютной готовности» Украины к гражданской войне

Ветеран АТО сообщила об «абсолютной готовности» Украины к гражданской войне

Украина «абсолютно готова» к гражданской войне. Соответствующую точку зрения озвучила Маруся Зверобой, ветеран «Антитеррористической операции» (АТО, прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш считает себя россиянкой. Она утверждает, что таковой является по праву рождения. Ее состояние оценивается в 2,3 миллиардов…

//новости ан

В пятницу, 10 января, в СМИ появилась информация о похищении драгоценностей и наличных из кабинета главного бухгалтера Торгово-промышленной палаты России. Происшествие…

Житель Кургана пожаловался, что его бабушке повысили пенсию на целых 1 рубль 10 копеек. Его возмущению не было предела и поэтому он его выплеснул в соцсетях. Его…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Помощник Александра Григоряна принял команду, когда ее уже похоронили, однако в шести матчах «Тамбов» вдруг набрал 13 очков, взлетел на 11-е место, а Сергей Первушин из И…

Известная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками секретами стройной фигуры. Заметность рассказала, как избавиться от лишних кг после новогодних…