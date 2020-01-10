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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Жительница Индии очнулась во время церемонии собственных похорон

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Hindu

Жительница Индии очнулась во время церемонии собственных похорон
скорая помощь в Индии, Xinhua
Жительница индийского штата Карнатака, которую врачи признали умершей, очнулась во время церемонии собственных похорон. Речь идет о женщине, которая попала в больницу с сильной температурой.
 
Малати Чаугули через несколько часов после госпитализации потеряла сознание. Медики не смогли реанимировать пациентку, и констатировали ее смерть. Родственники забрали тело женщины домой и положили перед входом, чтобы все желающие могли подойти и проститься с усопшей.
 
В какой-то момент женщина открыла глаза и приподнялась. Окружающие пришли в ужас. Впоследствии оказалось, что она находилась в коме, а врачи ошиблись, констатировав ее кончину.
ЕТ

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