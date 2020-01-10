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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Опубликовано новое видео крушения украинского самолета в Тегеране

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Опубликовано новое видео крушения украинского самолета в Тегеране
фото: Mahmoud Hosseini/dpa/globallookpress.com

В Сети появилось новое видео крушения пассажирского украинского лайнера Boeing 737 рано утром 8 января недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Предварительной причиной падения самолета является техническая неисправность.

На кадрах видно, как охваченный огнем самолет стремительно падает. После столкновения лайнера с землей слышится взрыв, на видео можно заметить ярко-оранжевую вспышку. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Iranian Patriot. При этом официальными источниками подлинность информации не подтверждена.

Напомним, что на борту воздушного судна находилось около 180 человек, все погибли. Погибшие являлись гражданами Ирана, Канады, Германии и др. стран.

В Канаде и Пентагоне считают, что украинский самолет случайно могла сбить иранская ракета. Расследование продолжается.

 

БА

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