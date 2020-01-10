Опубликовано новое видео крушения украинского самолета в Тегеране

В Сети появилось новое видео крушения пассажирского украинского лайнера Boeing 737 рано утром 8 января недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Предварительной причиной падения самолета является техническая неисправность.
На кадрах видно, как охваченный огнем самолет стремительно падает. После столкновения лайнера с землей слышится взрыв, на видео можно заметить ярко-оранжевую вспышку. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Iranian Patriot. При этом официальными источниками подлинность информации не подтверждена.
Напомним, что на борту воздушного судна находилось около 180 человек, все погибли. Погибшие являлись гражданами Ирана, Канады, Германии и др. стран.
В Канаде и Пентагоне считают, что украинский самолет случайно могла сбить иранская ракета. Расследование продолжается.
#هواپیمای_اوکراینی— Iranian Patriot ???????? (@IranianPatriot) 9 января 2020 г.
فیلم یکی از دوستان. pic.twitter.com/NTigX0ZlwC