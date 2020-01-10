Ветеран АТО сообщила об «абсолютной готовности» Украины к гражданской войне

//В мире 13+

10 января 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Romain Carre / globallookpress.com

Украина «абсолютно готова» к гражданской войне. Соответствующую точку зрения озвучила Маруся Зверобой, ветеран «Антитеррористической операции» (АТО, прежнее название силовой операции Киева на территории Донбасса).

По словам Зверобой, процитированной интернет-порталом «ПолитНавигатор», в настоящий момент оппоненты президента Владимира Зеленского «из последних сил пытаются не перейти черту, за которой будет гражданская война». Данный конфликт провоцируют киевские власти, отметила бывшая участница АТО.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Михаил Погребинский, украинский политолог, предрек полную потерю Донбасса из-за нежелания руководства страны выполнять минские соглашения.