Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Из-за пожаров в Австралии закрыли несколько посольств

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Из-за пожаров в Австралии закрыли несколько посольств
природный пожар, pixabay.com
Ряд посольств в столице Австралии Канберре было решено закрыть из-за сильных природных пожаров в стране. Ранее сообщалось, что в грядущие выходные ожидается задымление в городе из-за жары и ветра.
 
Глава дипмиссии Эстонии в Австралии Керсти Эсмаа сообщила, что эстонское посольство совершило переезд в Сидней из-за ухудшения качества воздуха в Канберре. Также закрылись посольства Венгрии, Италии и Ирландии. О подобных планах сообщили и дипломаты из Израиля.
 
Напомним, в результате природных пожаров в Австралии выгорели миллионы гектаров земли. Погибли 18 человек, а тысячи домов оказались уничтожены. Более того, погибли более 1 млрд животных.
ЕТ

//картина дня

В мире

Ветеран АТО сообщила об «абсолютной готовности» Украины к гражданской войне

Ветеран АТО сообщила об «абсолютной готовности» Украины к гражданской войне

Украина «абсолютно готова» к гражданской войне. Соответствующую точку зрения озвучила Маруся Зверобой, ветеран «Антитеррористической операции» (АТО, прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш считает себя россиянкой. Она утверждает, что таковой является по праву рождения. Ее состояние оценивается в 2,3 миллиардов…

//новости ан

В пятницу, 10 января, в СМИ появилась информация о похищении драгоценностей и наличных из кабинета главного бухгалтера Торгово-промышленной палаты России. Происшествие…

Житель Кургана пожаловался, что его бабушке повысили пенсию на целых 1 рубль 10 копеек. Его возмущению не было предела и поэтому он его выплеснул в соцсетях. Его…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Помощник Александра Григоряна принял команду, когда ее уже похоронили, однако в шести матчах «Тамбов» вдруг набрал 13 очков, взлетел на 11-е место, а Сергей Первушин из И…

Известная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками секретами стройной фигуры. Заметность рассказала, как избавиться от лишних кг после новогодних…