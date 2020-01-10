Из-за пожаров в Австралии закрыли несколько посольств

Ряд посольств в столице Австралии Канберре было решено закрыть из-за сильных природных пожаров в стране. Ранее сообщалось, что в грядущие выходные ожидается задымление в городе из-за жары и ветра.

Глава дипмиссии Эстонии в Австралии Керсти Эсмаа сообщила, что эстонское посольство совершило переезд в Сидней из-за ухудшения качества воздуха в Канберре. Также закрылись посольства Венгрии, Италии и Ирландии. О подобных планах сообщили и дипломаты из Израиля.

Напомним, в результате природных пожаров в Австралии выгорели миллионы гектаров земли. Погибли 18 человек, а тысячи домов оказались уничтожены. Более того, погибли более 1 млрд животных.