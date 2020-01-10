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10 января 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Дональд Трамп, Liu Jie XinHua/globallookpress.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Огайо заявил, что Вашингтон защищает Европу от России. При этом американский лидер считает, что «страны Евросоюза его невзлюбили», сообщает kp.ru.

«НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России … Я пошел к ним и сказал: "Ребята, вы должны заплатить. Вы - неплательщики!», - пояснил Трамп, отметив, что цифры снижаются последние 15-18 лет.

Президент США добавил, что, скорее всего, именно поэтому он не нравится странам ЕС. По его словам, бывший глава государства Барак Обама таких требований НАТО не выдвигал.

Напомним, что, по мнению Трампа, Организация Североатлантического договора морально устарела и стоит США слишком дорого.