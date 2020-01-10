В Канаде подтвердили информацию о случайном попадании иранской ракеты в разбившейся украинский самолет

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает данными о том, что пассажирский украинский лайнер Boeing 737-800 случайно был сбир иранской ракетой. Известно, что самолет упал недалеко от аэропорта в Тегеране.
«Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух"», - пояснил Трюдо, отметив, что данные действия были выполнены непреднамеренно.
При этом премьер-министр призвал не делать поспешных выводов, а провести всесторонние расследование произошедшего инцидента.
Ранее Пентагон тоже предположил, что причиной крушения самолета могли стать иранские зенитные ракетные системы. Отмечается, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке.