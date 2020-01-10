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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Канаде подтвердили информацию о случайном попадании иранской ракеты в разбившейся украинский самолет

, 07:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Канаде подтвердили информацию о случайном попадании иранской ракеты в разбившейся украинский самолет
фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает данными о том, что пассажирский украинский лайнер Boeing 737-800 случайно был сбир иранской ракетой. Известно, что самолет упал недалеко от аэропорта в Тегеране.

Пентагон сообщил о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

Пентагон сообщил о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

«Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух"», - пояснил Трюдо, отметив, что данные действия были выполнены непреднамеренно.

При этом премьер-министр призвал не делать поспешных выводов, а провести всесторонние расследование произошедшего инцидента.

Ранее Пентагон тоже предположил, что причиной крушения самолета могли стать иранские зенитные ракетные системы. Отмечается, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке.

БА

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