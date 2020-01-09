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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пушилин пообещал жителям ДНР к 2022 году зарплаты и пенсии как в Ростовской области

, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

Пушилин пообещал жителям ДНР к 2022 году зарплаты и пенсии как в Ростовской области
фото: Instagram

К 1 января 2022 года зарплаты и пенсии в ДНР сравняются с аналогичными показателями Ростовской области России. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, о чем сообщил его официальный сайт.

При этом, по его словам, основная часть повышения выплат придется на 2021 год. Фактически Донецк и Луганск собираются стать крепкими "середняками" по меркам российской экономики, пишет газета "МК".

Увеличение планируют провести в три этапа: с 1 января 2021 года, 1 июля 2021 года и 1 января 2022 года. На каждом этапе пенсии будут повышать на 20%, зарплаты бюджетников - на 28%, госслужащих - на 18%.

АС

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