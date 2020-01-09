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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Иран опроверг украинскую версию крушения Boeing

, 21:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Иран опроверг украинскую версию крушения Boeing
фото: pixabay.com

В Исламской Республике считают безосновательными версии о том, что крушение украинского самолета под Тегераном произошло в результате попадания в него ракеты или в связи с терактом на борту.

Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана. Во-первых, самолет не мог быть сбит, так как на той же высоте в то же время летели еще несколько пассажирских лайнеров.

"Попадание ракеты в украинский самолет научно невозможно, и такие слухи не имеют смысла. Десятки иранских и иностранных самолетов летали над воздушным пространством", - отметил глава организации.

Что же касается версии о теракте на борту лайнера, она также выглядит неправдоподобно: самолет должен был взорваться в воздухе, отметил министр дорожного и городского развития Ирана Мохаммад Эслами.

АС

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