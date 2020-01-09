Ученые готовы признать вымершей крупнейшую пресноводную рыбу

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9 января 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Science Direct

Фото: соцсети

Китайские ученые готовы объявить полностью и безвозвратно вымершей самую крупную пресноводную рыбу в мире. Это китайский гребешок, длина которого достигала семи метров.

Китайский гребешок, или китайский веслонос – Psephurus gladius – один из представителей реликтовой линии крупных пресноводных рыб. В отличие от своего сородича – американского веслоноса, обитающего в бассейне реки Миссисипи, который пока еще жив и здоров, китайский гребешок, обитавший в реке Янцзы, похоже, исчез безвозвратно.

Группа исследователей во главе с Хуэй Чжаном из Китайской академии рыбохозяйственных наук в Ухане (КНР) в течение нескольких последних лет искали хоть одну живую особь китайского гребешка, но в конце концов признали свои усилия безуспешными.

«Поскольку нет ни одной особи, существующей в неволе, и нет образцов живой ткани для ее восстановления, по критериям Красной книги этот вид должен быть объявлен вымершим», - считает ученый.

Еще в 1970-х годах гребешков регулярно ловили в Янцзы. Но уже в 1989 рыба была занесена в Красную книгу: большой ущерб популяции нанесли неконтролируемый отлов и строительство плотины, затруднившей нерест. Последнего живого гребешка видели в 2003 году. Ученые полагают, что китайские веслоносы вымерли между 2005 и 2010 годами.