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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Багдад возобновил переговоры с Москвой по контракту на С-300

, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Багдад возобновил переговоры с Москвой по контракту на С-300
МО РФ/Twitter.com

Глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида заявил о возобновлении переговоров между Багдадом и Москвой о покупке ЗРК С-300 «Фаворит».

По его словам, руководство Ирака санкционировало эту сделку, и вопрос решился бы уже давно, если бы не угрозы американских властей задавить санкциями всех покупателей российских «Фаворитов». Однако после нескольких атак, произошедших в Багдаде и других провинциях, было решено все же возобновить переговоры с Россией по контракту на С-300, поскольку Ирак нуждается в более современном вооружении, чем то, что есть у него сейчас, а российские ЗРК к тому же стоят дешевле американских.

При этом Мухаммад Рида отметил, что и Багдад, и Москва могут быть уверены, что США окажут всевозможное противодействие этой сделке.

ЛЧ

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