В Россию прибыла новый посол Великобритании

В Москву прибыла новый посол Великобритании в России Дебора Броннерт, в ближайшее время должно состояться вручение верительных грамот.

«Новый назначенный посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и президенту России», - сообщил сегодня официальный аккаунт британской дипломатической миссии.

Госпожа посол в своем твиттере отметила, что счастлива вернуться в Россию. Ранее, в 2002-2005, она работала советником по экономическим и торговым вопросам в Москве.

Arrived Moscow (now with snow!) - great to be back & huge honour to represent the UK here. https://t.co/yLLQr5Jban pic.twitter.com/IvraeaqDP5