Одесская журналистка назвала Владимира Зеленского последним президентом Украины

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9 января 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Aurelien Morissard via www.imago / globallookpress

Владимир Зеленский станет последним украинским президентом. Соответствующую точку зрения высказала Юлия Витязева, проживающая в Российской Федерации журналистка из Одессы.

Согласно прогнозу Витязевой, которую процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор», после реализации программы приватизации земли из бывшей советской республики уедет все активное население. Как предсказала журналистка, на Украине останутся только люди пенсионного возраста. Никаких перспектив у страны нет, резюмировала Юлия Витязева.

Ранее в четверг сообщалось, что в экспертном сообществе назвали трех кандидатов на отделение от Украины вслед за Крымом.