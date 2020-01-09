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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Одесская журналистка назвала Владимира Зеленского последним президентом Украины

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Одесская журналистка назвала Владимира Зеленского последним президентом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, Aurelien Morissard via www.imago / globallookpress

Владимир Зеленский станет последним украинским президентом. Соответствующую точку зрения высказала Юлия Витязева, проживающая в Российской Федерации журналистка из Одессы.

Три кандидата на отделение от Украины вслед за Крымом назвал военный аналитик

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Согласно прогнозу Витязевой, которую процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор», после реализации программы приватизации земли из бывшей советской республики уедет все активное население. Как предсказала журналистка, на Украине останутся только люди пенсионного возраста. Никаких перспектив у страны нет, резюмировала Юлия Витязева.

Ранее в четверг сообщалось, что в экспертном сообществе назвали трех кандидатов на отделение от Украины вслед за Крымом.

 

ДЦ

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