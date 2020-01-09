В Австралии уточнили количество погибших от лесных пожаров животных

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9 января 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Сиднея

CPOA Бретта Кеннеди/ZUMAPRESS. com/Globallookpress.com

В результате продолжающихся масштабных лесных пожаров в Австралии погибнет более миллиарда животных, считает профессор Сиднейского университета Крис Дикман.

Ранее профессор факультета естественных наук университета Сиднея Крис Дикман проводил исследование, по итогам которого пришел к выводу, что в результате пожаров погибнут 480 миллионов диких животных. Это исследование основывалось на данных Всемирного фонда дикой природы в Австралии за 2007 год о плотности популяции млекопитающих, птиц и рептилий.

Однако в связи с тем, что лесные пожары в Австралии продолжают бушевать, ученый был вынужден пересмотреть ранее озвученные им цифры. По уточненным данным, только на территории Нового Южного Уэльса погибнет более 800 миллионов животных, а в национальном масштабе их количество превысит миллиард особей.

Ранее, публикуя результаты исследования, ученые уточнили, что придерживались максимально консервативных оценок и не учитывали потери земноводных и беспозвоночных особей, не говоря уже о насекомых. Но даже эти сдержанные оценки выглядят чудовищными.

В WWF Australia прокомментировали приведенные учеными цифры. Глава Австралийского представительства WWF Дермот О`Горман заявил: «Только когда огонь погаснет, мы увидим полный размер ущерба». WWF Australia предварительно оценивает количество погибших животных не менее чем в 1,25 миллиарда особей, а сумму, которая потребуется на восстановление уничтоженных огнем территорий и популяций – минимум в 30 миллионов австралийских долларов.