Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Австралии уточнили количество погибших от лесных пожаров животных

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Сиднея

В Австралии уточнили количество погибших от лесных пожаров животных
CPOA Бретта Кеннеди/ZUMAPRESS. com/Globallookpress.com

В результате продолжающихся масштабных лесных пожаров в Австралии погибнет более миллиарда животных, считает профессор Сиднейского университета Крис Дикман.

Ранее профессор факультета естественных наук университета Сиднея Крис Дикман проводил исследование, по итогам которого пришел к выводу, что в результате пожаров погибнут 480 миллионов диких животных. Это исследование основывалось на данных Всемирного фонда дикой природы в Австралии за 2007 год о плотности популяции млекопитающих, птиц и рептилий.

Однако в связи с тем, что лесные пожары в Австралии продолжают бушевать, ученый был вынужден пересмотреть ранее озвученные им цифры. По уточненным данным, только на территории Нового Южного Уэльса погибнет более 800 миллионов животных, а в национальном масштабе их количество превысит миллиард особей.

Ранее, публикуя результаты исследования, ученые уточнили, что придерживались максимально консервативных оценок и не учитывали потери земноводных и беспозвоночных особей, не говоря уже о насекомых. Но даже эти сдержанные оценки выглядят чудовищными.

В WWF Australia прокомментировали приведенные учеными цифры. Глава Австралийского представительства WWF Дермот О`Горман заявил: «Только когда огонь погаснет, мы увидим полный размер ущерба». WWF Australia предварительно оценивает количество погибших животных не менее чем в 1,25 миллиарда особей, а сумму, которая потребуется на восстановление уничтоженных огнем территорий и популяций – минимум в 30 миллионов австралийских долларов.

ЛЧ

//картина дня

Политика

В Абхазии добиваются отставки президента

В Абхазии добиваются отставки президента

Протестующие заняли здание администрации. Они отказываются покидать его до тех пор, пока президент Абхазии Рауль Хаджимба не подаст в отставку. Об этом корреспонденту АН рассказал бывший депутат парламента Абхазии, а ныне эксперт по кризисным ситуациям на Северном Кавказе и в государствах Закавказья, политолог Ренат Карчаа.

8 января 2020 года самолет компании «Международные авиалинии Украины» при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев потерпел крушение. Погибли 167 пассажиров и членов экипажа.

8 января 2020 года самолет компании «Международные авиалинии Украины» при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии…

//новости ан

В столице Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента. Протестующие требуют признать недействительными результаты прошедших летом прошлого года…

31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем вышвырнул из салона…